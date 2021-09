Unfall in Schwalmtal : Auto überschlägt sich und landet im Maisfeld

Der 19-jährige Autofahrer wurde in ein Hospital gebracht. Foto: dpa

Schwalmtal Noch weiß die Polizei nicht, wie es zu diesem Unfall in Schwalmtal-Waldniel kommen konnte: Ein 19-Jähriger hat am Mittwochabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in einem Maisfeld gelandet. Die Polizei ermittelt.

Ein Schwalmtaler (19) hat sich am Mittwoch gegen 22.40 Uhr mit seinem Wagen überschlagen und landete in einem Maisfeld. Als die Polizei an der Waldnieler Straße (L475) zwischen Heerstraße und Eickener Straße eintraf, hatte er das Auto selbst verlassen. Den Beamten fiel Alkoholgeruch auf, ein Test ergab 1,5 Promille. Er wurde in ein Hospital gebracht, sein Führerschein sichergestellt.

(busch-)