Skuriller Unfall in Schwalmtal : Auto landet auf einem Berg von Baumaterial

Der Wagen hob ab und landete auf dem Baumaterial. Foto: Polizei Viersen

Schwalmtal Ein skurriler Unfall hat sich am Freitagmorgen in einer Baustelle in Schwalmtal ereignet. Ein wagen landete auf einem berg aus Baumaterial. Bereits eine halbe Stunde zuvor war dort ein Wagen in diesem Berg von Baumaterial gelandet. Jetzt ermittelt die Polizei, wie es dazu kommen konnte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gleich zwei Unfälle hat es am Freitag in einer Baustelle an der Roermonder Straße gegeben. Dort wird in der Abzweigung Rüsgen aktuell gebaut; die Zufahrt ist gesperrt. Ein Problem für gleich zwei Autofahrer: ein aufgeschütteter Berg aus Baumaterial, zwei einhalb Meter hoch, mehrere Meter breit und etwa 30 Meter lang.

Zunächst war laut Polizei ein Schwalmtaler (54) gegen 6.30 Uhr von Waldniel aus kommend vor diesen hohen Berg aus Straßenbaumaterial geprallt.

Der Mann wurde Zeuge eines weiteren Unfalls: Dabei prallte eine Schwalmtalerin gegen 7 Uhr aus der anderen Richtung vor das Baumaterial: Ihr Auto hob ab und und kam erst in dem Berg zum Stehen. Beide mussten ins Hospital. Die Polizei ermittelt. Der Verletzungsgrad der beiden Unfallfahrer ist ebenso Gegenstand der ermittlungen wie die Frage, wie es zu den Unfällen kommen konnte.

(buch-)