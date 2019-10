Schwalmtal : Auszeichnung für junge Studentin aus Schwalmtal

Schwalmtal Alexandra Hausmann (26) erhielt für ihre Bachelorarbeit in Wirtschaftsinformatik einen Förderpeis.

Damit hat Alexandra Hausmann (26) überhaupt nicht gerechnet: Vor rund einem Jahr hat die junge Frau aus Schwalmtal-Amern ihre Bachelorarbeit an der Hochschule Niederrhein abgegeben. Jetzt erhielt sie dafür den Förderpreis für den besten Abschluss im Studiengang Wirtschaftsinformatik an der Hochschule.

Nach ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau wollte sich die 26-Jährige noch tiefer mit Datenbanken beschäftigen: „Ich wollte wissen, wie so etwas funktioniert“, sagt sie. Im Oktober 2015 nahm sie deshalb das Studium der Wirtschaftsinformatik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften auf. Dabei habe sie rasch gemerkt, wie wichtig die Schnittstelle zwischen Betriebswirt und Technik sei.

Daran habe sich auch die Wahl ihres Themas für die Bachelorarbeit orientiert. Bei Vodafone schrieb sie über die „Usability des CRM Systems Salesforce.com zur Unterstützung der Account Manager im Geschäftskundenbereich“. Dabei untersuchte Hausmann die Nutzerfreundlichkeit (Usability) der Software Salesforce.com. Dafür arbeitete sie mit Menschen, die das System kannten, und solchen, denen es unbekannt war. Sie führte Interviews mit Vertriebsmitarbeitern und hielt alle Ergebnisse in einem Kriterienkatalog fest. Dort kategorisierte sie die Probleme nach Relevanz und formulierte am Ende ihrer Arbeit Handlungsempfehlungen und Optimierungsvorschläge. Dafür vergab ihr Professor André Schekelmann die Note „Sehr gut“, von der IT-Stiftung Esslingen der IT-Designers Gruppe erhielt Hausmann den Förderpreis in Höhe von 1000 Euro.