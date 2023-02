Planung für Rösler-Brache Arbeit an Einwänden zu Gewerbe-und Logistikpark dauert länger

Ein Entwurf für das Vorhaben befindet sich zurzeit im Beteiligungsprozess. Die Verwaltung muss Stellung dazu nehmen, nachdem Bürger und Träger öffentlicher Belange sich dazu äußern konnten. Bernd Gather, Leiter des Fachbereichs Planung, liegen rund 120 Eingaben vor. Die Verwaltung brauche vier bis sechs Wochen Zeit für die Aufarbeitung. Dies werde, so Gather, für die nächste Fachausschusssitzung am 28. Februar knapp. Wahrscheinlicher sei ein Termin im Mai/Juni. Die Verwaltung will, wie sie unserer Redaktion auf Anfrage bereits erklärt hat, diese Eingaben gemeinsam behandeln mit den Eingaben, die bereits zu einem früheren Entwurf bei der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangen sind. Dies seien, so Bernd Gather, ebenfalls rund 120 Einwände und Anregungen. Teilweise seien diese innerhalb eines Verfahrens identisch, teilweise auch innerhalb der beiden Verfahren.