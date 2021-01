Kostenpflichtiger Inhalt: Neubauprojekt in Schwalmtal : Anwohner lehnen neues Wohnhaus ab

Am schmalen Bleichwall soll das Grundstück mit Hausnummer 18 (links) bebaut werden. Die Anwohner von Haus Nummer 20 sehen Probleme. Foto: Daniela Buschkamp

SchWalmtal Im historischen Ortskern von Schwalmtal-Waldniel, am Bleichwall 18, ist ein neues Mehrfamilienhaus geplant. Welche Nachteile und Gefahren die Nachbarn am Bleichwall 20 befürchten und was die Gemeinde dazu sagt.