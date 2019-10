Schwalmtal : Gisbertz ist Bürgermeister-Kandidat

Schwalmtal Zwei Schwalmtaler CDU-Politiker haben sich um die Bürgermeisterkandidatur beworben. Bei der CDU-Mitgliederversammlung stimmten 70 Prozent für Andreas Gisbetz (43).

Es war das emotionalste Bild dieser Kandidatenaufstellung: Nachdem Wahlleiter Stefan Seidel Andreas Gisbertz um 21.03 Uhr zum Bürgermeister-Kandidaten der CDU Schwalmtal erklärt hatte, umarmten sich Gisbertz und sein knapp 20 Jahre älterer Mitbewerber Thomas Paschmanns und klopften sich gegenseitig auf die Schultern. „Ich bin einfach nur glücklich“, sagte Gisbertz. Er brauche noch etwas Zeit, um zu realisieren, was passiert ist.

Die Marschrichtung für die CDU in Schwalmtal bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 sei klar: „Wir wollen die absolute Mehrheit und wir wollen den Bürgermeister stellen.“ Gisbertz bat auch Thomas Paschmanns um seine weitere Mitarbeit in führender Funktion, die dieser versprach: „Selbstverständlich. Wir sind CDU“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende.