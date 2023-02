Kreative aus Schwalmtal Bei ihr werden Fundstücke zu Deko-Objekten

Die 59-Jährige hat Waldniel zur Wahlheimat erkoren. Zwischendurch fährt sie immer mal wieder in ihre andere Heimat, ins Baden-Württembergische Eggenstein-Leopoldshafen. Die Kreativität ist Andrea Sohler in die Wiege gelegt. Der Vater unterstützte die Anlagen seiner Tochter: „Mach’, mach’, mach’“, habe er immer gesagt, erzählt sie. Andrea Sohler arbeitet in der Pflege, aber auch einen kleinen Ausflug in die Floristik hat sie schon unternommen. „Mir wird nie langweilig“, sagt sie. „Ich stricke, häkele, backe, nähe.“ In der Kreativkiste zeigt Sohler nur Deko-Objekte aus Holz: „Holz ist meins, weil es lebt“, erklärt sie. Sie ist viel im Wald unterwegs und findet interessante Äste, Wurzeln, Baumscheiben. „Ich habe auch schon eine Krippe ausschließlich aus Ästen gebaut“, erzählt sie. Manchmal bekommt sie Fundhölzer geschenkt. Man kennt halt ihre Leidenschaft.