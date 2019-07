Schwalmtal-Amerm : St. Anton zur Grabeskirche geweiht

Schwalmtal Vor zwei Jahren begannen die Umbauten des Amerner Gotteshauses St. Anton zur Grabeskirche. Dies kostete rund 1,5 Millionen Euro. Dort gibt es Platz für 1700 Urnen. Die ersten Bestattungen sind für den 22. Juli geplant.

Die Kirche St. Anton zeigt sich nun in einem neuen, strahlenden Licht. Es ist hell und freundlich – und hat so gar nichts von einem düsteren Friedhof. Die Grabkammerplatten mit ihrer grünen, ockerfarbenen Oberfläche lassen eher an eine stimmungsvoll-herbstliche Landschaft denken. Die Bruderschaften St. Magdalena Schier und St. Pankratius Amern hatten das Taufbecken aufgestellt. Die Kosten blieben innerhalb des vorgegebenen Rahmens von 1,5 Millionen Euro – auch durch das Engagement der Bruderschaften.

Pfarrer Rolf-Peter Cremer hatte die Kirche vor zwei Jahren bereits entweiht. Er sprach jetzt seine Bewunderung für die Arbeiten der vergangenen Zeit aus. In seiner Predigt knüpfte er an die Entlassgottesdienste für Schüler an, die er in der vergangenen Woche gehalten habe; dabei hätten die Themen Zukunft und Veränderung im Mittelpunkt gestanden. „Veränderung gehört zu unserem Leben und zu unserer Kirche“, sagte Cremer. „Ich bin erstaunt und froh darüber, welche Möglichkeiten in der Veränderung dieser Kirche liegen.“ Wichtig sei, so Cremer, dass „wir in den Veränderungen unseres Lebens Menschen an unserer Seite haben, die gemeinsam mit uns gehen.“