Nächtlicher Vorfall in Schwalmtal-Amern Auto und Hecke brennen - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Fahrzeugbrand in Schwalmtal-Amern am Mittwochmorgen kann die Polizei Brandstiftung nicht ausschließen und ermittelt. Sie wurde wie auch die Feuerwehr zur Friedhofstraße alarmiert, weil dort ein Fiat 500, der als „Microcar" bis 25 km/h zugelassen war, in Flammen stand. Ausgebrochen war das Feuer am Mittwoch gegen 6.20 Uhr auf einem Garagenhof. Die Feuerwehr löschte den brennenden Wagen und eine nahe Hecke, auf die die Flammen bereits übergegriffen hatten. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch oder insbesondere am Mittwochmorgen an der Friedhofstraße etwas beobachtet haben. Kontakt: 02162 3770.