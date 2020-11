Vorfall in Schwalmtal-Amern : Ermittlungen nach Brand im Wald

Vorfall in Schwalmtal-Amern

Schwalmtal Nachdem am Mittwoch ein Baumstumpf am Waldrand im Kranenbruch brannte, hat jetzt die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte entweder aus Fahrlässigkeit oder mit Vorsatz dafür verantwortlich sind, dass ein Baumstumpf in einem Waldgebiet im Kranenbruch in Schwalmtal-Amern in Flammen stand.