Freizeit in Schwalmtal : Pläne für Streetfoodfestival in Amern

Schwalmtal Erstmals plant der Gewerbeverein eine Streetfoodmeile mit verkaufsoffenen Sonntag für Schwalmtal.

Der Gewerbeverein Schwalmtal um seinen Vorsitzenden Paul Lentzen plant erstmals für Amern ein Sommerfest mit einem Streefoodfestival. Stattfinden soll es am Sonntag, 28. Juni, am Kranenbachcenter und an der Bahnstraße; auch die Geschäfte dort sollen öffnen. „Die Idee gibt es schon länger, auch eine Veranstaltung in Amern zu realisieren“, erklärt Lentzen. Die Parkflächen an der Bahnstraße seien für ein solches Festival ideal. Zunächst sollen Interessenten aus ganz Schwalmtal dafür gewonnen werden. Auf Samstag, 27. Juni, spielt die Weissweiler Elf bei den VSF Amern gegen eine Schwalmtal-Auswahl; dies gehört zum Jubiläumsprogramm der Gemeinde.