Die Besucher waren begeistert : Tolle Premiere des „Französischen Markts“ in Schwalmtal-Amern

Foto: Daniela Buschkamp 23 Bilder So schön war der erste „Französische Markt“ rund um St. Georg

Schwalmtal Genießen wie in Frankreich: Das wollten sich Hunderte Menschen beim ersten „Französischen Markt“ in Schwalmtal-Amern nicht entgehen lassen. Was man dort erleben konnte. Und welche Markt-Premiere als nächste geplant ist.