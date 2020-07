Feuer in Schwalmtal-Amern : Feuerwehr löscht brennendes Auto in Schwalmtal

Schwalmtal Nächtlicher Einsatz für den Löschzug Amern der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal: Die 17 Kräfte wurden zu einem brennenden Wagen gerufen.

An der Polmannsstraße in Schwalmtal-Amern hat am Dienstag um 2.04 Uhr ein Fahrzeug gebrannt; der Löschzug Amern der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal rückte mit vier Fahrzeugen aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte der Wagen, der in der Nähe eines Wohnhauses parkte, bereits vollständig. Den 17 Kräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Sie löschten den Brand mit einem C-Rohr und konnten ihn damit schnell unter Kontrolle bringen. Zur Sicherheit wurde das angrenzende Gebäude mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.