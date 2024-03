St. Anton in Schwalmtal Erleuchtung in der Grabeskirche

Der Philosoph Immanuel Kant wurde vor 300 Jahren geboren und stellte die vier Fragen Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Die „Kritik der reinen Vernunft“ ist ein grundlegender Wendepunkt in der Philosophie Immanuel Kants und das erkenntnistheoretische Hauptwerk des Philosophen. So passt auch der Titel „Wendepunkt“ der Beleuchtungsaktion sehr gut zu dem Gesamtwerk von Gregor Linßen. „Aus dieser Kritik leitet Kant die vierte Frage ab, was ist der Mensch? Es ist heftige Philosophie. Ich stelle sie in den Raum. Philosophie macht aus, dass ich nie eine abschließende Antwort erhalte oder stellen kann“, sagt er. Er sieht in den vier Fragen einen aktuellen Bezug zur Person Putins. „Ist er noch ein Mensch?“, fragt er. Aber auch zum Urknall sieht er eine Verbindung, und Linßen möchte, dass die Besucher der Beleuchtungsaktion ihre eigenen Assoziationen und Erkenntnisse finden und sich inspirieren lassen, sich Gedanken über den Menschen, über die Welt, über die Hoffnung, die allen Menschen innewohnt, zu machen.