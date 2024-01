Vorfall in Schwalmtal-Amern Einbrecher in der Grundschule

Schwalmtal · Am Wochenende hat es einen Einbruch in die Grundschule an der Hermann-Löns-Straße in Schwalmtal-Amern gegeben. Was die unbekannten Täter dort erbeuteten.

15.01.2024 , 18:20 Uhr

Die Polizei hofft nach dem Einbruch auf Zeugenhinweise. Foto: dpa/Fabian Strauch

Einbruch in die Grundschule an der Hermann-Löns-Straße in Schwalmtal-Amern: Laut Polizei hat sich die Tat ereignet zwischen Freitag, ab 19 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr. Am Montag habe die Schulleiterin nach dem Eintreffen die Unordnung bemerkt. Nach ersten Erkenntnissen haben die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt sowie Büroräume, die Küche und einen Computerraum durchsucht. Sie stahlen iPads und zwei Beamer. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen: Kontakt unter Ruf 02162 3770.

(busch-)