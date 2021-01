Vorfal in Schwalmtal-Amern : Durchlauferhitzer im Badezimmer hat sich entzündet

Schwalmtal Die Fichtenstraße in Schwalmtal-Amern ist am Dienstagmorgen für 90 Minuten gesperrt gewesen. Der Grund war ein Feuerwehr-Einsatz.

Zu einem Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus an der Fichtenstraße sind am Dienstag um 9.33 Uhr der Löschzug Amern und die Drehleiter Waldniel ausgerückt. 32 Kräfte und acht Fahrzeuge waren im Einsatz. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich in einem Badezimmer Rauch entwickelt hatte. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, als die Feuerwehr eintraf, der Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Die Feuerwehr löschte den Durchlauferhitzer, der sich entzündet hatte, mit einem C-Rohr, kontrollierte die Brandstelle und die anliegenden Räume mit einer Wärmebildkamera und lüftete. Die Fichtenstraße war für rund anderthalb Stunden gesperrt.