Schwalmtal : Die Jagd nach dem goldenen Notizbuch führt um die halbe Welt

Schwalmtal Zum 50. Geburtstag des Gymnasiums St. Wolfhelm wurde das Musical „Die Jagd nach dem goldenen Notizbuch“ aufgeführt. Das Gemeinschaftsgefühl soll so gestärkt werden.

Rund 260 Schüler, Eltern und Lehrer haben sich unter der Leitung von Nina Lobmeyr bereits im letzten Schuljahr in zehn verschiedenen Arbeitsgruppen intensiv auf die Aufführungen des Schulmusicals vorbereitet. Das Musical wurde von den Schülern selbst verfasst und beschreibt auf humorvolle Weise die Wechselbeziehung zwischen Schülern und Lehrern am Gymnasium St. Wolfhelm. Viele Insider-Anspielungen wurden eingebaut, die beim Publikum für Lacher sorgten. Auf der Suche nach dem goldenen Notizbuch, welches – besser als Wikipedia – das Wissen der Welt beinhalten soll, entsteht eine wilde Verfolgungsjagd um die ganze Welt, ergänzt um diverse Showeinlagen und bekannte Melodien.

Um das verschollene goldene Notizbuch ranken Mythen. Lange vermisst, wurde es zufällig wiedergefunden. Doch ist es in einer Sprache geschrieben, die keiner versteht. Die Lehrer haben Angst, dass durch das Buch jede Prüfung zur Lachnummer werden würde, wenn die Schüler davon erführen. Der Schüler Joel hat aber davon mitbekommen. Er würde gerne seine schlechten Noten in Bio mit Hilfe des Buches aufbessern. Die Lehrer Schmitt und Hellmonds reißen sich das Buch aber selbst unter den Nagel. Zur DÖF-Melodie „Codo“ aus dem Jahr 1983 zeigen sie ihren Charakter: böse und machtgierig. „Haben, ich will es haben, ich muss es haben, ich will die Macht“, singt Hellmonds.