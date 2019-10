Vorfall in Schwalmtal : Alte Dame in letzter Sekunde vor Betrug gerettet

Alte Dame in letzter Sekunde vor Betrug gerettet

Vorfall in Schwalmtal

Schwalmtal Zwei Bankmitarbeiterinnen wunderten sich über die hohe Summe, die eine 86-Jährige abheben wollte. Sie riefen die Polizei.

Das kam den beiden Mitarbeiterinnen der Sparkasse in Schwalmtal-Waldniel doch komisch vor: Eine 86-jährige Dame suchte die Bank auf und wollte mehrere tausend Euro ausgezahlt haben. Die beiden Frauen fragten nach und erfuhren, dass die Seniorin mit dem Geld ihre Enkelin beim Autokauf unterstützen wollte.

Die Rentnerin aus Schwalmtal suchte am Donnerstag laut Mitteilung der Polizei um 15 Uhr die Sparkassen-Filiale an der Dülkener Straße auf und wollte dort Geld abheben, die Dame erschien den Bankangestellten sehr aufgewühlt. Die Angestellten versuchten deshalb, die Tochter der Kundin zu informieren, erreichten sie aber nicht. Nach Rücksprache mit ihrem Chef beschlossen sie, die Summe nicht auszuzahlen. Sie informierten stattdessen die Polizei.

Ein Hauch von Nostalgie am Hohen Busch

Fußball : Ein Hauch von Nostalgie am Hohen Busch

Unfall in Viersen

Unfall in Viersen : E-Bike-Fahrer stößt mit Fußgänger zusammen

Beim Aussteigen aus dem Streifenwagen erzählte die Seniorin dann, was der Polizist, der sie angerufen habe, gesagt habe: Sie solle ihr Geld von der Bank abholen, da es dort nicht sicher sei. Auch habe der Polizist sie angewiesen, bei Nachfragen von Bankangestellten die Geschichte vom Autokauf der Enkelin zu erzählen. Damit war klar, dass die Schwalmtalerin von falschen Polizeibeamten betrogen werden sollte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie hofft auf Hinweise, die Zeugen zur Tatzeit an der Sparkasse oder am Wohnhaus der Opfers an der Brunnenstraße gemacht haben. Zeugen melden sich unter Ruf 021 62 377-0. Die Seniorin kam mit einem Schrecken davon; ihre Enkelin kümmerte sich um sie.