Alte Scherze zum 1. April in Schwalmtal Heimatverein Waldniel hat April-Scherze gesammelt

Klaus Müller, Bäckermeister in Rente und Vorsitzender des Heimatvereins Waldniel, hat sich mit Aprilscherzen beschäftigt. Früher sei es typisch gewesen, andere an diesem Tag mit einem Scherz in die Irre zu führen. Wer darauf reinfiel, hörte ein schadenfrohes „ April, April“. Auch ihm selbst ist das passiert: Sein Lehrmeister habe ihn mit dem Hinweis ,Riech mal, ob es noch gut ist‘ an Hirschhornsalz riechen lassen. Doch das Backtriebmittel sei stark Ammoniumsalz-haltig gewesen: „Ich bekam keine Luft mehr, es war schrecklich. Diesen Brauch habe ich später bei meinen Lehrjungen auch erfolgreich eingesetzt.“ Auch durch seinen Vater, der als Bäcker in einer Backstube angestellt war, habe er einiges an Streichen mitbekommen.