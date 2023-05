Neuer Fördertopf schon so gut wie leer Schwalmtaler wollen Balkonkraftwerke - und die Förderung dafür

Die Mitglieder im Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit des Schwalmtaler Gemeinderates hatten einstimmig in der Sitzung am 7. März beschlossen, rund 32.000 Euro als Förderprogramm an die Bürger weiterzugeben. Die Gemeinde hatte im Rahmen der Billigkeitsrichtlinie des Landes NRW Mittel beantragt, die für den Klimaschutz innerhalb der Kommune genutzt werden sollten. Mit dem Geld sollen nicht nur Balkonkraftwerke für Privatleute gefördert werden, sondern geplant ist zudem, fünf Lastenräder für die Hausmeister (vier für Schulen, eines für die Verwaltung) anzuschaffen.