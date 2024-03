Bürger können Stellung nehmen Schwalmtal feilt am Plan gegen Verkehrslärm

Schwalmtal · Es sind Bereiche in Waldniel und Hostert, die in der Gemeinde von Verkehrslärm besonders geplagt sind. Das zeigt ein Aktionsplan auf, den die Gemeinde momentan überarbeitet – und zu dem sich Bürger in den nächsten Wochen noch äußern können.

05.03.2024 , 17:05 Uhr

Verkehr in Waldniel: Die Gemeinde Schwalmtal überarbeitet zurzeit ihren Aktionsplan gegen Verkehrslärm. Foto: Lübke, Kurt (kul)