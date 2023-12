Reaktion der Gemeinde Schwalmtal Ärger um dreckige Schul-Klos in Amern

Eine gute Nachricht für Kinder, Eltern und Lehrer der Gemeinschaftsgrundschule Amern: Ab 1. Januar 2024 wird ein neues Reinigungsunternehmen die Arbeit an der Schule an der Hermann-Löns-Straße übernehmen. Das teilte jetzt eine Sprecherin der Gemeinde auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Auch der Schulausschuss hat sich bereits am 29. November mit der Problematik befasst. Sarah Akkaya-Foest, die neue Fachbereichsleiterin Familie, Schule, Soziales, erklärte in der Sitzung, dass sich die Reinigung nicht wesentlich verbessert habe. Das Reinigungsproblem soll in der nächsten Ratssitzung ein eigenständiger Tagesordnungspunkt werden. Mit der Reinigungsfirma waren Mitarbeiter der Verwaltung bei zahlreichen Begehungen vor Ort. Zwischen Gemeinde, Schule und Eltern hat es ebenfalls eine Reihe von Gesprächen gegeben – die am Ende zu einem positiven Ergebnis geführt haben. Mit der alten Regelung ist nur noch eine Woche bis zum Beginn der Weihnachtsferien zu leben.