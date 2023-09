Event in Schwalmtal Abtauchen, um Kunst zu sehen — „bitte nicht hyperventilieren“

Apropos: Im Rathaus beurteilten Experten des Auktionshauses Wettmann Bilder, Schmuckstücke und Antiquitäten, die die Leute vorbeibrachten. Theresa Gravendyck und ihre Familie hatten vier Gemälde dabei. „Das sind Dachbodenfunde. Keine Ahnung wo die herkommen oder wie alt sie sind“, sagt sie. Christina Kaben schaut sich die Bilder genauer an. „Hier ist keine Signatur zu erkennen, vermutlich stammt das Bild aus der Zeit 1920 bis 1950“, sagt sie. Bei dem nächsten Bild mit einer Szene am Tegernsee ist der Name Rudolf Nock zu erkennen. Er wurde wohl 1890 geboren, zeigt die Recherche per Laptop. „Wir arbeiten mit Datenbanken, in der sich alle bekannten und gehandelten Künstler befinden. Vermutlich ist der Maler eher ein lokaler Künstler. Der Wert des Bildes beträgt maximal um 200 Euro. Von solcher Kunst existiert unfassbar viel und die Nachfrage ist einfach nicht da.“