Tradition in Schwalmtal Erstklassige Meister-Schüler geben Abschlusskonzert

Immer in der zweiten Julihälfte – und das bereits seit vielen Jahren – verwandelt sich der Versammlungsraum des Rathauses Waldniel in einen Konzertsaal. Die zahlreichen Zuhörer vereint der Wunsch, Studentinnen und Studenten von Thomas Heyer zu hören – dem „Waldnieler Jung“, der an der Frankfurter Musikhochschule lehrt und immer wieder erstaunlich gut geschulte Eleven vorstellt. Nicht wenige von ihnen singen inzwischen an renommierten Opernhäusern. Beim „Internationalen Meisterkurs Gesang in Waldniel“ zogen nicht nur die Gemeinde Waldniel und die Waldnieler Bevölkerung von Anfang an mit – Förderer sind auch die Volksbank Viersen, Westenergie und die Sparkasse Krefeld.