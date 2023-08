Gedenkstätte Hostert 99 Lichter der Erinnerung in Schwalmtal

Während der 20-minütigen Illumination der 99 Namen der getöteten Kinder herrschte unter den Gästen auf dem Gelände der Gedenkstätte Hostert Stille. Auch nach der durch Musik aus „Schindlers Liste“ untermalten Aktion „Lichter der Erinnerung“ dauerte sie an. Die Gemeinden Schwalmtal, Niederkrüchten und Brüggen sowie der Verein Förderung der Erinnerungskultur Viersen 1933-45 hatten auf Initiative der Lebenshilfe Kreis Viersen den europäischen Tag des Gedenkens an die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus zum Anlass genommen, den fünften Jahrestag der Umgestaltung der Gedenkstätte in Hostert mit einer bedrückenden Illumination zu begehen und der hier verstorbenen Opfer der Euthanasie zu gedenken.