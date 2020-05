Unfall mit Todesfolge in Schwalmtal : 77-jähriger Radler stirbt nach Unfall

Unfall mit Todesfolge in Schwalmtal

Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten am Mittwoch in eine Klinik. Foto: Birgit Sroka

Schwalmtal Am Mittwochmittag ereignete sich in Schwalmtal-Eicken ein Verkehrsunfall. Der beteiligte Pedelecfahrer — ein 77-jähriger Mann aus Mönchengladbach — wurde dabei schwer verletzt.

Der 77-jährige Pedelecfahrer aus Mönchengladbach, der am Mittwoch einen schweren Unfall in Schwalmtal-Eicken hatte, ist an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Dies teilte die Polizei mit.