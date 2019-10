Brandstiftung in Schwalmtal : 21-Jähriger legt Feuer in seinem Zimmer in Flüchtlingsunterkunft

21-Jähriger legt Feuer in seinem Zimmer in Flüchtlingsunterkunft

Schwalmtal Der polizeibekannte Mann hat gestanden, am Vogelsrather Weg Benzin verschüttet und entzündet zu haben. Die übrigen Bewohner müssen vorerst umziehen.

Zunächst ist die Polizei beim Brand am Mittwochabend in einer Flüchtlingsunterkunft am Vogelsrather Weg von einem möglichen Tötungsversuch ausgegangen und bildete eine Mordkommission. Inzwischen steht fest, dass es sich bei dem Zimmerbrand um Brandstiftung handelt. Gestanden hat dies ein polizeibekannter Afghane (21), der dort lebte und zunächst geflohen war. Nach seiner Festnahme am Abend gab er „persönliche Probleme“ als Motiv an, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Bürgermeister Michael Pesch (CDU) war begeistert von der schnellen Hilfe: „Die Ehrenamtler von der Kleiderkammer haben noch in der Nacht Kleidung für die Menschen zur Verfügung gestellt.“