Auto prallte gegen zwei Bäume 21-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall in Schwalmtal

Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Mönchengladbach eingeliefert. Die 21-jährige Beifahrerin wurde durch den Aufprall in dem Kombi eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Schwalmtal leistete technische Hilfe und versuchte, die Schwerstverletzte aus dem Fahrzeugwrack zu befreien. Die Rettungskräfte forderten einen Rettungshubschrauber an. Doch die junge Frau verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort.