Umweltschutz in Schwalmtal : Alte Blutbuche verdurstet

Die 200 Jahre alte Blutbuche am evangelischen Friedhof in Waldniel leidet unter Trockenheit und soll gerettet werden. Foto: Birgit Sroka

Der rund 200 Jahre alte Friedhofsbaum soll mit Granulat und viel Wasser gerettet werden. Der Friedhofsausschuss will nichts unversucht lassen, um das Wahrzeichen des Friedhofs am Häsenberg in Waldniel zu erhalten.