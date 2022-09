Kultur in Schwalmtal : 200 Gitarristen spielen vor dem Schwalmtaldom

Schwalmtal Europas größtes Gitarrenorchester hat endlich wieder ein Konzert gegeben. Das Publikum auf dem Schwalmtaler Marktplatz war begeistert.

Inklusives Konzert in Waldniel : Fighting Spirits präsentieren neue CD in Schwalmtal

Anschließend sprang der Funke direkt wieder auf das Publikum über, als Moritz den Song „80 Millionen“ sang. Schön, dass sich immer wieder junge Gitarristen trauen, vorne am Mikrofon vor so viel Publikum ein Stück zu singen. So konnten schon einige Talente entdeckt und gefördert werden.

Das Publikum genoss den Nachmittag, applaudierte und jubelte immer wieder. Auf der Playlist war auch für alle etwas dabei, so auch „I’d love you to want me“, das der singende Friseur Dario Perrone aus Brüggen zum Besten gab oder „Simply the Best“ gesungen von Nina.