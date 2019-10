Schwalmtal : 20 Prozent der Wirtschaftswege marode

Ein Fünftel der Wirtschaftswege in Schwalmtal muss von Grund auf saniert werden. Auch Radler sind dort unterwegs. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Landwirte, aber auch Radler nutzen die Wirtschaftswege in Schwalmtal. Das Netz ist 321 Kilometer lang, davon müssen 51 Kilometer vollständig saniert werden. Noch ist unklar, wer wieviel bezahlt. De Gemeinde hofft auf Fördermittel.

In welchem Zustand sind die Wirtschaftswege? Zunächst wurden die Wirtschaftswege erfasst. Sie umfassen 232 Kilometer, rund 198 Kilometer sind Eigentum der Gemeinde. Bei 51 Kilometern ist eine vollständige Sanierung notwendig, bei rund 134 Kilometern genügen einzelne Arbeiten. In Ordnung sind nur 4,7 Kilometer des Wegenetzes. Auf fast neun Kilometern fehlt eine Verkehrsfläche. Der Konzeptentwurf wurde bereits in einem Arbeitskreis mit Vertretern der Landwirtschaft, aus dem Tourismusbereich, der Politik und der Feuerwehr behandelt.