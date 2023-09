Für Jugendliche in Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal 1000 Schüler suchen nach dem passenden Job

Schwalmtal · Was macht eigentlich ein Mechatroniker? Welche Aufgaben hat ein Heilerziehungspfleger, was gehört zum Berufsbild der zahnmedizinischen Fachassistenz? Bei der Ausbildungsmesse „Dein Job Match“ in Schwalmtal konnten sich die Besucher an den Ständen von 37 Ausstellern informieren.

27.09.2023, 17:25 Uhr

In der Achim-Besgen-Halle konnten Schüler mit Ausbildern aus der Region ins Gespräch kommen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Bianca Treffer