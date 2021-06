Spende von Schwalmtaler Firma : 1000 Holzhäuser schützen bedrohte Igel

Schwalmtal Aus einem Produktionsfehler etwas Sinnvolles gemacht: Dafür sorgte die Schwalmtaler Firma Görges Markenwelt mit einer Spende an den Naturschutzbund Krefeld-Viersen. Wie die gesponsorten Igelhäuser verwendet werden sollen.

So entstand die Idee, beim Nabu nachzufragen, ob Interesse an den Igelhäusern besteht. Und das tut es. „Wir haben in Neersen unseren Igellehrpfad an der Eva-Lorenz-Umweltstation. Dort ist der Schlosspark naturnah mit Totholzhecken und viel weiterem Grün. Dazu kommen die Friedhöfe, wo wir mit unseren versteckt stehenden Tiertränken arbeiten. Überall ist Platz für Igelhäuser“, sagt Monica Sandrock vom Nabu Willich. Der Nabu Tönisvorst möchte die Igelhäuser an seinen langen, frisch angelegten Benjeshecken integrieren.