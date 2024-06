Projekt für Wohnungsbau In Schwalmtal wächst jetzt der Super-Baum

„Erste Ausrufezeichen“ in ihrem Geschäftsgebiet, nennt es die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, was sie jetzt in Fischeln gesetzt hat: Kiri-Bäume, die künftig fürs Bauen genutzt werden sollen. „Der Wohnungsbau mit Holz nimmt seit Jahren an Fahrt auf. Die Akzeptanz der Holzbauweise ist hoch, der Diskurs rund um Klimaschutz und Schonung von Ressourcen gibt ihr Rückenwind in Politik, Gesellschaft und Medien. Holz ist nicht nur ein nachwachsender Rohstoff, es gilt auch als klimaneutral“, begründet die GWG ihre Entscheidung, am Fischelner Weg auf einem Nachbargrundstück des vor rund sieben Jahren von der Gesellchaft errichteten Gebäudes rund 100 sogenannte Paulownia-Jungpflanzen, besser bekannt als Kiri-Bäume, zu setzen. Auf der 1.465 Quadratmeter großen Plantage sollen sie bereits nach drei Jahren geerntet werden.