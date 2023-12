Adventszeit in Schwalmtal Sturm beschädigt Buden beim Waldnieler Weihnachtsmarkt

Heinz Uhing arbeitet das ganze Jahr an seinen Holzdekorationen: er stellt aus Fichten- und Tannenholz Krippen, Kerzen, Futterhäuser und vieles mehr her. Das Holz sieht urig aus, es ist rustikal abgeflämmt. Der Strickverein St. Ulrich aus Dülken bot wieder diverses Selbstgefertigtes an. „Da, wo unsere Hilfe gebraucht wird, werden wir aktiv, sei es jetzt durch Spenden an das Frauenzentrum Viersen oder wie kürzlich mit einer Anzahlung für eine neue Küche nach einem Wohnungsbrand“, berichtete Denise von Ameln. Silke Backes brachte ihre erwachsenen Töchter auf die Idee, für das WDR2-Weihnachtswunder zu basteln. In einer Familienaktion mit ihrem Mann Ulli fertigten die vier aus CDs, Birkenholz und Teelichtern hübsche Tischdekorationen. Der Erlös soll gespendet werden.