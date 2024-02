Auch in Schwalmtal Hier lernen Kinder die Welt der Klänge und Instrumente kennen

Die Angebote der Kreismusikschule Viersen für die ganz junge Zielgruppe starten am Mittwoch, 1. Mai, wieder. Sie richten sich an Kinder des Jahrgangs 2020. Fast alle Städte und Gemeinden im Kreis Viersen bieten Gruppen an, in denen Kinder gemeinsam zwei Jahre lang Musik erleben können. Freie Plätze gibt es nach Angaben der Kreisverwaltung derzeit in Schwalmtal, Tönisvorst und Willich.