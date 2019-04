Viersen : Schwachstellen im Busnetz von Viersen ausbessern

Viersen Die Stadt soll nach Wegen suchen, die Busverbindung zwischen Viersen und Süchteln zu verbessern.

Die Stadtverwaltung soll prüfen, ob und wie sich der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Viersen ausbauen lässt. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung hat sie damit in seiner jüngsten Sitzung – bei einer Gegenstimme der FDP – beauftragt. Dabei soll es vor allem darum gehen, wie sich die Busverbindung zwischen dem Bahnhof Viersen und dem Stadtteil Süchteln verbessern lässt. Außerdem soll die Verwaltung prüfen, ob die Buslinie 084 künftig auch außerhalb von Schultagen eingesetzt werden könnte.

Die Viersener CDU-Fraktion hatte im Februar beantragt, dass die Verwaltung einen moderaten Ausbau des ÖPNV-Angebotes anpeilen soll. „Im Vergleich zu vielen anderen Städten verfügt Viersen bereits über ein hervorragendes Nahverkehrsnetz“, es habe wenige Schwachstellen, heißt es in dem Schreiben. Eine dieser Schwachstellen ist für die CDU die Busverbindung zwischen Süchteln und dem Bahnhof Viersen. Ihr Vorschlag: die Linie 083 montags bis freitags, außerdem samstags bis 14 oder 15 Uhr, im 30-Minuten-Takt statt wie bisher im Stundentakt einsetzen, so könne nebenbei auch „der neue Edeka-Markt an der Brüsseler Allee attraktiv in das Nahverkehrsnetz integriert werden“. Die Verwaltung informierte den Ausschuss darüber, dass eine Taktverdichtung bereits für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans 2017 des Kreises Viersen untersucht wurde. Ein Gutachter habe damals ermittelt, dass der Ausbau – auch der Buslinie 084 – nicht tragbar sei. Die Verwaltung erläuterte: „Eine Intensivierung des Angebotes erfordert eine Erweiterung des Fahrzeugbestandes und des Personaleinsatzes, dem erfahrungsgemäß keine adäquate Steigerung der Benutzernachfrage gegenüber stünde.“