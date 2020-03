Kreis Viersen : Schutzkleidung fehlt — Corona-Tests eingestellt

Mitarbeiterinnen des Brüggener Hausarztzentrums bei einem Corona-Test. Jetzt wurden die Tests eingestellt, weil Schutzkleidung fehlt. Foto: Brüggener Hausarztzentrum

Brüggen Das Allgemeine Krankenhaus Viersen ruft die Bevölkerung auf, Mundschutze für die Mitarbeiter zu nähen. Und das Hausarztzentrum Brüggen kann keine Corona-Tests mehr durchführen, weil Schutzkleidung und Teströhrchen fehlen.

Das Brüggener Hausarztzentrum muss Corona-Tests einstellen, weil Schutzausrüstung fehlt und nur noch wenige Abstrichröhrchen vorhanden sind. Am Mittwochnachmittag appellierte das Allgemeine Krankenhaus (AKH) Viersen an die Bevölkerung, Mundschutze für die Krankenhausmitarbeiter zu nähen. „Weil der Nachschub an Mundschutzen stockt, werden unter Umständen in nicht sensiblen Arbeitsbereichen zukünftig Mundschutze aus Stoff verwendet“, erklärte AKH-Sprecher Kaspar Müller-Bringmann. „Daher bittet die Klinik um Unterstützung, sogenannten Behelf-Mund-Nasen-Schutz zu nähen.“

Im Brüggener Hausarztzentrum ist die Krise bereits da. „Leider erhält unser Zentrum nur noch sehr begrenzte Mengen an Abstrichröhrchen“, bedauert Johann Arens vom Hausarztzentrum. Darum könne das Kreisgesundheitsamt bei Corona-Tests nicht mehr unterstützt werden. „Schutzkleidung fehlt, Masken fehlen, wir warten händeringend auf eine Lieferung“, berichtet Arens. „Angeblich soll nun die heiße Phase beginnen, und wir können nicht abschätzen, wie dann eine optimale Versorgung der Patienten gewährleistet werden soll.“ Er müsse auch an die Mitarbeiter denken, für die er eine Fürsorgepflicht habe, sagt der Arzt.

Info So näht man einen Behelfs-Mundschutz Man nehme Um den Mund-Nasen-Schutz selbst herzustellen, benötigt man kochfeste Baumwolle und einen biegsamen Draht sowie eine Nähmaschine, eine Schere und ein Bügeleisen. Die Anleitung Unter www.akh-viersen.de findet sich eine Nähanleitung. Die Sammelstelle Die fertigen Mundschutze können zum Haupteingang des AKH Viersen, Hoserkirchweg 63, gebracht werden. Dort befindet sich eine Sammelbox. Vor dem Einsatz Vor der Weitergabe an die Mitarbeiter werden die selbstgenähten Mundschutze gereinigt und desinfiziert. Die selbstgenähten Atemschutzmasken sollen nur in risikoarmen Bereichen des Krankenhauses getragen werden.

Am Dienstag waren im Hausarztzentrum nur noch 40 Abstrichröhrchen vorrätig, die Mitarbeiter konnten da schon die Schutzkleidung nicht mehr wechseln. „Wenn wir aus der Situation lernen sollen, müssen wir testen – und wir brauchen Schutzkleidung“, so Arens. Mit dem Kreisgesundheitsamt sei die Praxis in Kontakt, die Dringlichkeit sei dort bekannt.

In den vergangenen Tagen hatte das Team des Hausarztzentrums 230 Abstriche durchgeführt, um Patienten auf Covid-19 zu testen. Darunter unter anderem auch 60 Abstriche, die am Wochenende sowie am Montag und Dienstag im Altenheim St. Laurentius in Niederkrüchten genommen wurden. Damit wurde das Gesundheitsamt des Kreises unterstützt. In dem Pflegeheim war am Donnerstagmorgen ein 87-jähriger Bewohner gestorben. Sein Testergebnis traf erst nach seinem Tod ein: Er war mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.