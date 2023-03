Schutzgebiete im Kreis Viersen Naturschutzwächter im Kontroll-Einsatz

Es ist Frühling, die Uhr ist auf Sommerzeit eingestellt und mit steigenden Temperaturen zieht es wieder mehr Menschen in die Natur. Darauf reagiert die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Viersen: Sie weitet ihre Kontroll-Einsätze im Außendienst in Landschafts- und Naturschutzgebieten aus. Die Mitarbeiter im Außeneinsatz weisen Besucher auf Fehlverhalten hin – und stoßen falls notwendig Bußgeldverfahren an.