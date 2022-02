Bildung in Viersen : Schultoiletten — FDP verärgert über Bürgermeisterin

Bildung in Viersen

Schultoiletten an der Primusschule in Viersen-Dülken. Foto: Nadine Fischer

Viersen Mit Verwunderung und Verärgerung haben die Mitglieder der Viersener FDP eine Äußerung der Bürgermeisterin im RP-Interview zum Zustand der Schultoiletten zur Kenntnis genommen.

„Viele Schultoiletten waren in keinem schlechten Zustand; das war eine Frage der Reinigung“, hatte Sabine Anemüller (SPD) im Interview mit unserer Redaktion gesagt .

„Seit mehreren Jahren beschäftigen sich der Rat und die zuständigen Fachausschüsse mit dem schlechten Zustand der Toiletten an den städtischen Schulen“, sagt Viersens FDP-Vorsitzender Frank a Campo. „Hier gab und gibt es immer wieder berechtigte Kritik der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und der Lehrerschaft.“ Er erinnert daran, dass das städtische Gebäudemanagement seit 2017 viele Stunden dafür verwendet hat, eine detaillierte Bestandsaufnahme der Schultoiletten zu erstellen und Konzepte zur Behebung der vielen Mängel zu erarbeiten. „Die Verwaltung erklärte, das Thema sei so komplex, dass vor Beginn der Arbeiten sogar ein spezialisierter Planer gesucht werden müsse“, so a Campo. „Der Planer wurde nicht gefunden, und nun behauptet die Bürgermeisterin, dass alles nur eine Frage der Reinigung gewesen sei.“