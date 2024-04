Schulsozialarbeiterinnen an Niederkrüchtener Grundschulen Krisenintervention mit Schulhund Rumo

Sowohl an der GGS als auch an der KGS kennen die Kinder die Schulsozialarbeiterinnen. „Wir werden gleich zu Anfang jeder neuen ersten Klasse vorgestellt, den Eltern sogar schon vor der Einschulung“, erzählt Vieten und weiß, wie wichtig es ist, dass die Schülerinnen und Schüler früh die Gewissheit haben, „dass es da jemanden gibt, an den man sich wenden kann“. Für die Kinder gehe es dabei um alles, was sie belastet. Das seien „Kleinigkeiten“ wie Streits und Unstimmigkeiten wegen der Sitzordnung im Klassenraum genauso wie tiefgreifende Probleme im Elternhaus. „Wir fangen Kinder auch dann auf, wenn es ihnen ,einfach so’ schlecht geht und sie nicht genau einordnen können, was mit ihnen los ist“, so Sabrina Vieten. Oft helfen schon ein kurzes Gespräch und eine Umarmung. Im Bereich der Elternberatung drehe sich viel um spezielle Lebens- und Krisensituationen. Dazu zählten etwa Trennungen, Fragen zum Umgangsrecht, zu Medienkonsum und auch zum Thema Loslassen.