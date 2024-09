Gymnasium in Viersen Schulleiter zu Handy-Regel: „Das war falsch“

Viersen · Ob Jogginghose oder zu viel Haut: Kleidung führt immer wieder zu Diskussionen an Schulen, genauso wie der Umgang mit Smartphones. Bei dem einen Thema sieht es in Viersen aktuell überraschend harmonisch aus, beim anderen steht ein radikaler Wandel an.

16.09.2024 , 09:35 Uhr

Der Umgang mit Smartphones an Schulen liefert viel Stoff für Diskussionen – die werden jetzt auch in Viersen intensiver. Foto: Getty Images/iStockphoto/Kerkez