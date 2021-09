Vorfall in Viersen : Elfjähriger Schuljunge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Vorfall in Viersen

Viersen-Boisheim Ein elfjähriges Schulkind aus Viersen ist am Dienstagnachmittag auf dem Schulweg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Es wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Junge gegen 14 Uhr an der Haltestelle „Gaststätte Nehlen“ an der Boisheimer Straße aus einem Linienbus gestiegen. „Als der Bus wieder anfuhr, lief er hinter dem Bus über die Straße und wurde vom entgegenkommenden Auto eines 71-jährigen Willichers erfasst“, erklärte eine Polizeisprecherin. Das Schulkind musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.