Schuljubiläum in Viersen : Das Clara-Schumann-Gymnasium feiert 150. Geburtstag

Dülken Das Clara-Schumann-Gymnasium lädt für Samstag zum Schulfest ein. Einen Tag zuvor gibt es einen Festakt mit ausgewählten Gästen.

Erst gibt’s am Freitag einen Festakt mit ausgewählten Gästen, tags darauf ein großes Fest für alle: Am Samstag, 10. September, feiert die Schulgemeinschaft des Clara-Schumann-Gymnasiums das 150-jährige Bestehen ihrer Schule. Start ist um 10 Uhr, das Fest endet gegen 14 Uhr. Für 19 Uhr sind ehemalige Schüler und Lehrer zum Ehemaligentreffen in die Aula und auf den Schulhof eingeladen.

Die Gründung geht, wie die Schule informiert, auf eine Spende des Fabrikanten Mathias Bücklers zurück. 1872 konnte das neue Schulgebäude an der Friedenstraße eingeweiht werden. 1965 zog die Schule in das Gebäude an der Brandenburger Straße 1 um. Es wurde eine Oberstufe eingerichtet, sodass fortan in Dülken das Abitur abgelegt werden konnte.