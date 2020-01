Gedenktag in Viersen : Schüler erinnern an Opfer des Holocaust

Dülken Im Clara-Schumann-Gymnasium trafen sich am Freitag Schüler mehrerer weiterführender Schulen zum gemeinsamen Gedenken. Sie trugen Texte vor, sangen Lieder und schilderten persönliche Eindrücke.

Sechs Schulen aus dem Viersener Stadtgebiet haben sich am diesjährigen Holocaust-Gedenktag im Clara-Schumann-Gymnasium in Dülken beteiligt. Der Tag stand unter dem Motto: „Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.“ Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Jahrgangsstufen und Schulen gestalteten das Programm. Das Motto wurde sehr bewusst gewählt: „Unser Motto greift Erfahrungen in verschiedenen Schulen auf. Es scheint so, als würden inakzeptable Dinge wieder interessant werden“, erklärte Christian Mengen, Schulleiter des Clara-Schumann-Gymnasiums. Deswegen ist es den Schulen besonders wichtig aufzuklären: Sie wollen, dass sich ihre Schüler mit dem Holocaust auseinandersetzen, damit sich so ein tragisches Geschehen nicht wiederholt.