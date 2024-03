Projekte in Niederkrüchten und Brüggen Mit Hund und im Chor - wie Grundschulen die Lust am Lesen fördern

Jedes vierte Grundschulkind ist bei Eintritt in die weiterführende Schule nicht in der Lage, fließend zu lesen; der Schnitt bei den 15-Jährigen, die die Mindestanforderungen verfehlen, ist ebenso hoch. Das ist Fakt. Fakt ist aber auch, dass es nicht überall gleich finster aussieht. An der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Niederkrüchten-Elmpt und der Gesamtschule (GE) Brüggen werden Beobachtungen gemacht, die Lehrer-, Pädagogen- und Elternherzen höherschlagen lassen.