Corona im Kreis Viersen : Endlich wieder Schule!

„Die fehlende Praxis können wir so schnell nicht intensiv genug aufholen“, sagt Chemie-Leistungskurslehrer Rainer Holste. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Am Montag gabs erstmals in diesem Jahr wieder Präsenzunterricht an den Schulen. Aber normal war das nicht: Auf den leeren Gängen der Anne-Frank-Gesamtschule herrschte gespenstische Ruhe. So lief der erste Tag.