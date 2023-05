Schulen in Viersen OGS-Ausbau soll weiter beschleunigt werden

Das bisherige Ziel der Stadt Viersen sah so aus, dass pro Jahr fünf zusätzliche OGS-Gruppen eingerichtet werden. Für das Schuljahr 2023/24 werden an der Gemeinschaftsgrundschule Dülken und der Körnerschule insgesamt drei zusätzliche Betreuungsgruppen eingerichtet, an der Martinschule eine weitere. Die räumlichen Bedarfe werden aufgrund fehlender Kapazitäten durch Modulbauten geschaffen.