Schulen in Viersen Was sich 2024 beim Schulessen ändern soll

Viersen · Die Stadt Viersen will in eine bessere Mittagsverpflegung an den Grundschulen investieren und gesündere Mahlzeiten anbieten. Was kostet das und was ist konkret geplant?

13.09.2023, 07:15 Uhr

An drei Schulen in Viersen soll vom nächsten Schuljahr an aufs Verpflegungssystem „Chill & Cook“ umgestellt werden. Mittelfristig soll es das an allen Schulen mit offener Ganztagsbetreuung geben. Foto: dpa/Jens Kalaene

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Viele hundert Schüler essen täglich in den Viersener Schulen zu Mittag. Was auf den Tisch kommt, wird warm in den Schulen angeliefert. Was durchaus Nachteile hat: „Lange Warmhaltezeiten führen zu Vitaminverlusten und sensorischen Veränderungen, die zur Ablehnung des Essens durch die Tischgäste führen können“, heißt es in einer Vorlage für den nächsten Schulausschuss. Und: „Die Speiseplangestaltung ist teilweise eingeschränkt. Kurz gebratene, panierte, frittierte Lebensmittel sowie Pizza oder Quiche verändern ihre Textur beim längeren Warmhalten.“