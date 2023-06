Grundschule in Viersen Chef der SPD-Senioren unterstützt Bürgerentscheid

Viersen · Am Freitag läuft die Frist für den Bürgerentscheid zum Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Rahser am Standort Krefelder Straße ab. Jetzt hat sich der Vorsitzende der SPD-AG 60+ in die Debatte eingebracht - und geht auf Konfrontationskurs zur SPD-Fraktion.

12.06.2023, 14:45 Uhr

Der frühere Viersener SPD-Vorsitzende Jochen Häntsch wirbt für einen Ausbau der Dependance der Gemeinschaftsgrundschule Rahser. Die SPD-Fraktion im Stadtrat hatte den abgelehnt. Foto: Martin Röse

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens für den Ausbau der Dependance der Gemeinschaftsgrundschule Rahser an der Krefelder Straße erhalten Unterstützung aus unerwarteter Richtung: Während die SPD-Fraktion im Rat gemeinsam mit CDU und FDP einen rund 7,3 Millionen Euro teuren Ausbau der Dependance für einen zweizügigen Unterrichtsbetrieb ablehnte und stattdessen für Dreizügigkeit am Hauptstandort an der Regentenstraße plädiert, wirbt der Vorsitzende der Seniorenorganisation der Sozialdemokraten, die SPD AG 60+, zur Unterstützung des Bürgerbegehrens auf. Noch bis Freitag, 16. Juni, kann beim Bürgerentscheid abgestimmt werden.